Tänk vad fel det kan bli

Debatt

I Hallsås, vid Kring Alles väg finns en liten backe där de minsta barnen i alla år har åkt pulka. Numera är detta förenat med stor olycksrisk eftersom Lerums kommun har anlagt en lekplats i slutet på backen. För att inte barnen skall köra rätt in i staketet som omgärdar lekplatsen, lägger kommunen gamla bildäck utanför staketet. I och för sig en bra tanke, men det blir rätt hårda smällar när pulkorna far in i däcken som sitter ihop med järnkättingar.

En invånare lämnade förra året in ett medborgarförslag om att flytta lekplatsen en bit. Förslaget avslogs direkt med motiveringen att här skulle det i framtiden läggas ledningar för ett regnvattenmagasin, vilket verkar vara väldigt långsökt som avslagsmotivering. Jag tycker man kunde erkänna att man hade gjort fel när man inte hade tagit reda på fakta innan man byggde lekplatsen genom att fråga de närboende, men det är tydligen så tjänstemännen på kommunalkontoret fungerar.

Gör om och gör rätt!

Kristian Pedersen