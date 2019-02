Vart är Lerums kommun på väg vad gäller äldrebeondena i kommunen?

Debatt

För ett och ett halvt år sedan skrev jag ett debattinlägg i Lerums Tidning ang nerdragningar av resurser på äldreboendet Ekebacken (där min mamma bor). Jag fick då god respons från chefer på boendet och från chefer centralt i förvaltningen och en förbättring kom till stånd.

Men nu har förhållandena åter blivit ansträngda. Äldre­pedagogen är uppsagd, personalbemanningen på helger har minskat från tre till två, detsamma händer även på vardagar om någon är sjuk då tar man inte in vikarier och under kvällar/nätter har det vid vissa tillfällen endast varit en personal på plats mot två i normalfallet. Det känns som man hamnat i en berg- och dalbana där man färdas neråt i full fart utan att vagnen visar tecken på att stoppa. Jag har besökt min mamma ett flertal helger och även vardagar när man bara varit två i personalen. Vid Elvatiden har inte alla boende ännu hunnit få frukost. Man hinner inte heller hjälpa de boende med att duscha de dagar man bara är två. Den stackars personalen jäktar och sliter men hinner inte med alla göromål och har svårt att hinna ta rast. I lördags när jag kom hade min mamma ett stort blåmärke under ögat men ingen kunde tala om hur hon hade fått det. Personalen går som sagt på knäna och personal som varit länge på Ekebacken slutar och går till annan verksamhet. Det har jag full förståelse för.

Jag har märkt att jag inte är ensam om att reagera. Det har varit ett flertal insändare i ämnet och artiklar i Lerums Tidning om bl.a. Tuvängens korttidsboende. Jag har en önskan om att Lerums Tidning skulle göra en reportageserie och belysa tillståndet på Lerums kommuns äldreboenden så att politikerna får upp ögonen för problemen så att en förbättring kan komma till stånd.

Lena

förtvivlad dotter till mor på Ekebackens äldreboende