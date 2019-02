Zetterbergs kortfilm till festival i New York

Alingsås/gråbo

Ett steg ifrån att få sin film visad för Oscarsjuryn. Det är nu verklighet för filmskaparen Christian Zetterberg, då hans kortfilm Skoldiscot blivit uttagen till den Oscarskvalificerande New York International Children’s Film Festival.



– Det var egentligen först igår, när jag skrev om det på Facebook, som jag fattade. Och då kände jag extrem eufori säger Christian Zetterberg, om tillkännagivandet av hans kortfilm blivit uttagen till New York International Children’s Film Festival.

I Skoldiscot, som hade premiär 2018, tar Christian Zetterberg med åskådaren till ett mellanstadiedisco, som blir spelplatsen för en skildring av en ung pojkes förpubertala liv där identitet, sexualitet och den första kärleken står i fokus.

New York International Children’s Film Festival är en av de festivaler som är Oscarskvalificerande. Om Skoldiscot blir utsedd till bästa kortfilm av festivalens jury kommer den att skickas till Oscarsjuryn, som därefter utser vilka som ska nomineras till en Oscar.

– Tanken på att det skulle kunna bli så att Skoldiscot visas för Oscarsjuryn är otrolig. Det här är en liten film från lilla Alingsås och Gråbo, säger Christian.

Men du måste ha löpt linan ut i tanken, tänkt att du skulle kunna bli Oscarsnominerad, och kanske till och med vinna en Oscar?

– Ja, men det är en bisarr tanke! Jag tänker att jag är för långt ifrån det nu, min filmkarriär har tagit fart först senaste året.

New York International Children’s Film Festival inleds den 22 februari och pågår till och med den 17 mars. Den 7 mars reser Christian till New York, för att vara på plats under den veckan Skoldiscot har premiär.

– Det känns väldigt häftigt att få visa sin film i New York, och inte bara en gång utan fem gånger under festivalen. Egentligen är det tillräckligt för att jag ska vara nöjd. Men om vi skulle vinna…då skulle jag nog dö!