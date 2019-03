Enkelhet – nyckeln i självförsvarskurs

Gråbo

Försök skapa avstånd och rikta en spark mot skrevet. Enkla knep utan avancerade tekniker är det som gäller när två av Gråbos kampsportsklubbar ska undervisa tjejer i självförsvar.



Den skrikande, aggressive mannen väger 90 kilo och sliter tag i armen på den betydligt mindre Diana Hansson. Med en snabb rörelse drar hon armen mot tumme och pekfinger, den svaga punkten i greppet, gör sig fri och sparkar förövaren mellan benen. På så sätt får hon det lilla försprång hon behöver för att fly.

Eller rättare sagt hade fått försprånget, om situationen hade uppstått på riktigt. Mannen är Ted Löfqvist, ägare av Icon MMA, som iscensätter ett överfall i bygdegården i Gråbo. Tillsammans med Phoenix Self Defense, som undervisar i flera olika kampsportstilar, vill föreningen dra sitt strå till stacken för att hjälpa till att skapa en större trygghet hos kvinnor. På söndag bjuder de på en kostnadsfri kurs under ledning av Ted Löfqvist, Cemil Cevik (Icon MMA) och Robert Reimby (Phoenix Self Defense).

Kursen blir en uppföljning på ett arrangemang som MMA-klubben genomförde på egen hand 2018, då Chloé Kanon, Isabelle Löfqvist, Lisa Löfqvist och Diana Hansson var fyra av deltagarna. Ingen av dem har råkat ut för något överfall, däremot har de upplevt situationer där de känt sig otrygga. Som när de gått ensamma hem i mörkret eller stått på hållplatsen och väntat på nattbussen.

– Det här är jättebra, jag tycker att det är viktigt att kunna försvara sig. Och det handlar inte bara om mig själv. En kompis eller vem som helst kan hamna i knipa, då vill jag också kunna hjälpa andra och våga, säger Chloé.

Efter bara det enstaka undervisningstillfället förra våren har de dragit lärdomar.

– Jag tycker att det var enkelt att förstå och bra visat, säger Isabelle.

– Det var enkla grejer som vem som helst skulle kunna lära sig och tekniker som fungerar på vem som helst, tillägger Lisa.

Hon sätter därmed ord på själva syftet med träningen, att lära ut enkla men effektiva sätt att försvara sig. Instruktörerna har många års

– Jag har själv varit på självförsvarskurser, men det har varit för komplicerat. Det är vanligt att lära ut att slå mot strupen, men vad händer om du istället träffar en decimeter längre ner? Här, säger Ted Löfqvist och pekar på bröstet.

– Slaget kommer inte att göra någon skada och han kommer bara att bli ännu argare, fortsätter han.

Inte heller manövern att peta i ögonen ger Ted mycket för.

– Vad händer om du bara träffar ett öga? Samma sak där, han blir bara ännu argare.

Skapa avstånd och ”sikta mot grenen”, tipsar han istället.

– Då får du de en, två, tre, fyra sekunder som behövs för att springa därifrån.

Hur tror ni att ni skulle agera idag vid skarpt läge?

– Någonting skulle garanterat att komma fram från det man har lärt sig, säger Diana

– Jag skulle inte bara stå och ta, säger Chloé.