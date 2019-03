Arvingarna till Mello-final

Floda/partille

Arvingarna är klara för final i Melodifestivalen.



Arvingarna, med Flodabon Casper Janebrink i spetsen, hade i lördags chans att gå till final i Melodifestivalen. I kvällens sista duell i Andra chansen ställdes Arvingarna med sin låt I do mot Rebecka Karlsson och hennes Who am I.

Och när rösterna var räknade stod det klart att Arvingarna hade knipit en av kvällens fyra platser till finalen av Melodifestivalen som hålls i Friends arena nu på lördag. Den som vinner där går vidare till Eurovision song contest som hålls i Tel Aviv i Israel 14-18 maj.

Så här ser startfältet ut i finalen av Melodifestivalen:

1. Jon Henrik Fjällgren – Norrsken

2. Lisa Ajax – Torn

3. Mohombi – Hello

4. Lina Hedlund – Victorious

5. Bishara – On my own

6. Anna Bergendahl – Ashes to ashes

7. Nano – Chasing rivers

8. Hanna Ferm och Liamoo – Hold you

9. Malou Prytz – I do me

10. John Lundvik – Too late for love

11. Wiktoria – Not with me

12. Arvingarna – I do