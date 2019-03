Jesper Blomberg i Broadwaymusikal

Floda

Första gången han stod på scenen var i kabarén Morsning korsning på Lerums gymnasium. Den scendebuten fick honom fast.

Det rullar på för Jesper Blomberg, som till våren står på Stadsteaterns scen i Göteborg och till hösten spelar Broadwaymusikal på Chinateatern i Stockholm.

– Att stå på scenen och se publiken, det är min drivkraft och värt allt slit, säger han.



– Det är det som gör mig mest lycklig och jag brinner verkligen för det. Jag insåg ganska sent att det var på scenen jag ville stå, men när jag väl insett det har det bara rullat på.

Repetitionerna inför Göteborgsföreställningen Little Shop of Horrors är i full gång, då den har premiär i början av april. Jesper ser fram mot den kommande våren, inte minst för att få tillbringa mer tid i Göteborg.

– Jag bodde i Göteborg när jag pluggade på Balettakademin och så har jag bröder i stan. Dessutom bor mina föräldrar och en bror kvar i Floda.

– Jag flyttade till Stockholm för två år sedan då jag under ett år var med i föreställningen The Book of Mormon. Just nu känns det naturligt att bo där eftersom det är där de flesta jobben finns, vilket gör att det är bäst att ha Stockholm som bas.

Sedan utbildningen har Jesper bland annat varit del i en dansmusikal på kulturhuset Spira i Jönköping, medverkat under ett års tid i Familjen Addams och spelat på dansk scen.

– Det var spännande att vara med i en dansk uppsättning, men jag var bara där drygt fyra månader, så jag hann aldrig riktigt lära mig språket, konstaterar han.

Inte börjat repa

Efter föreställningen i Göteborg börjar repetitionerna inför En värsting till syster, med bland andra Suzanne Reuter och Gladys del Pilar. Broadwaymusikalen har spelats i över 20 länder och har nu alltså kommit till Stockholm och Chinateatern och är höstens stora musiksatsning, med en ensemble på 23 personer samt musiker.

– Ensemblen har träffats vid något tillfälle, men jag vet i dagsläget inte riktigt vilken min roll kommer att bli.

– Det här är en riktig tjejmusikal med alla nunnorna och jag älskade filmen med Whoopi Goldberg direkt.

30-årige Jesper Blomberg är uppvuxen i Floda och gick på naturvetenskapliga programmet på Lerums gymnasium där han gjorde debut på scenen och insåg att det var med sång och dans han ville jobba med. Det har tagit honom till en vardag som består av många timmars repetitioner inför kommande föreställning. För att vara i form försöker han besöka gymmet innan repetitionerna drar igång.

– Att stå på scenen så många timmar är slitsamt och kroppen är mitt redskap för att kunna göra ett bra jobb. Jag försöker också sjunga mycket, inte skalor kanske, men det gäller att ha kondition i rösten.

Gillar sport

Jesper har alltid varit sportig av sig och åkte konståkning under åtta års tid, han medverkade också några år i isshowen i Göteborg. Under skolåren spelade han även handboll i Baltichov, som då låg i division tre. Och så spelade han fotboll.

– Fast det var mest en social grej, att träffa kompisar. Jag är väldigt social av mig och tycker om att bara sitta och prata.

– Det bästa jag vet är att gå runt på stan och fika med kompisar.

Att Jesper stått på olika scener de senaste åren har gjort att han oftast inte är ledig på helgerna.

När han spelade med i The Book of Mormon var han under ett års tid aldrig ledig en fredag- eller lördagskväll.

– Visst innebär det att jag missar saker, men det är ganska skönt att vara ledig i veckan, då ingen annan av mina kompisar är det.

Vad som händer efter föreställningen En värsting till syster på Chinateatern vet inte Jesper, men tror och hoppas att han kan fortsätta att stå på scenen och han hoppas också på att fortsätta utvecklas.

– Jag vill fortsätta berätta historier och beröra publiken.