Nu är det dags att bryta våra flygvanor!

Debatt

Klimatförändringar är ett problem som vi, tillsammans, måste stoppa.

När jag satt och tittade på Youtube för någon vecka sedan såg jag något som, för att vara helt ärlig, gjorde mig upprörd. Den senaste tiden har många på Youtube valt att lägga upp sina planer för år 2019. Ett kul videokoncept i sig, men jag har nu noterat ett oroande mönster som upprepar sig gång på gång. Nämligen hur alla talar om sina kommande resor.

Eftersom influencers och kändisar ofta är förebilder för många människor så påverkar deras val oss. Så när de berättar om sina resor, blir vi följare lockade till att sätta oss på ett plan och åka utomlands, långt bort från Sverige.

Alice Stenlöf är en av de influencers som väljer att berätta sina resplaner för 2019 på Youtube. Hon nämner bland annat att hon ska göra fem resor i år varav tre av dem är till andra sidan jordklotet.

Jag har räknat lite på just hennes resor och kommit fram till att det skulle släppa ut ungefär 22 ton koldioxid. Man brukar säga att ett ton koldioxid smälter närmare tre kvadratmeter is, så med bara hennes resor skulle vår planet mista ungefär 66 kvadratmeter is. Detta innebär alltså att de resor hon planerar att göra under 2019 minskar isen med en motsvarande yta av en stor tvåa. Jag vill betona att det är yta och inte volym is jag räknar på.

Den bilden hon målar upp i sitt flöde med de vackra paradisöarna, miljöerna vid havet och fina solnedgångar, kommer snart inte finnas kvar om vi fortsätter flyga och släppa ut massvis av koldioxid. Men den bilden är inte något hon vill visa i sina kanaler och hon är inte ensam om att inte vilja möta sanningen.

Vi svenskar flyger ungefär fem gånger mer än det globala genomsnittet. Tillsammans släpper vi alltså ut ungefär 10 miljoner ton koldioxid per år. Vi, i Sverige. Ett land.

Och det är inte heller bara Alice Stenlöfs paradisstrand som i slutändan blir förorenad och svämmar över. Även Sverige kommer drabbas. Minns ni skogsbränderna i somras?

Förstörda skördar, extremväder och vattenbrist. Nu är det hög tid att ta tag i den situation som vi människor skapat eftersom annars är det förödande klimatförändringar som blir vår framtid. Men det finns fortfarande möjlighet för oss att påverka utvecklingen. Vad vi gör idag och imorgon har stor betydelse för hur vår värld kommer se ut framöver.

Nu kanske ni frågar er, men hur ska man göra då? Ska man sluta flyga? Sluta åka på semester? För vissa, inklusive mig själv, är resor det bästa som finns.

Men vi måste bli bättre på att välja hur vi reser och hur ofta vi gör det. Jag tror att tanken på denna förändring för många är mer skrämmande än klimatförändringen i sig då många av oss bygger vår identitet och status genom sociala medier och den bild vi väljer att visa upp.

Vi är den första generationen på planeten som har kunskaper om konsekvenserna och den sista som kan göra något åt det. Vi kan bli generationen som räddade jordklotet. Klimatförändringar är ett problem, som vi, tillsammans, måste stoppa.

Sverige är ett litet land, men en klok tjej sa en gång ”Jag har lärt mig att man aldrig är för liten för att göra skillnad”. Och precis som Greta Thunberg så tror jag att vi kan göra skillnad.

Mitt löfte till mig själv är därför att minska mina utsläpp 2019, vad är ditt?

Clara Sahlsten