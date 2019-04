Aspens camping kvar i sommar

lt-debatt

Ställda inför det faktum att ingen intressent fanns som ville arrendera marken av Lerums kommun på de orealistiska villkor som kommunen ställt på en ny eller gammal arrendator (Aspen Camping AB) så kommer kommunen att stå utan camping under oöverskådlig framtid.

Mitt i allt elände har Lerums kommun beviljat Aspen Camping förlängt arrende till och med 2019-09-30. Detta innebär att Aspen Camping kan driva campingen vidare under hela säsongen och anställa åtta skolungdomar från 1 maj till och med 30 september, varav det innebär heltid under två månader av hela säsongen.

Dessutom får de av våra tillfälliga gäster som inte hunnit eller kunnat flytta, stanna kvar under samma tid. Det har varit och är mycket svårt för dessa människor att hitta nytt boende. De tvingas söka ny camping i Alingsås, Vårgårda och Stenungsund för att nämna några kommuner som tar emot dem med öppna armar.

Vad som sker efter den sista september är ovisst. Aspen Camping har redan nu förberett för att avveckla och ta bort allt både på och under mark, det vill säga allt som tillhör Aspen Camping AB och återlämna marken till Lerums kommun så som det såg ut för 25 år sedan: en ängsmark utan ekonomiskt värde som är detaljplanerad för campingverksamhet och inget annat.

I sammanhanget kan också nämnas att Ale kommun ligger i startgroparna för att etablera camping, vilket innebär att Lerum kommer att tappa all camping- och stugturism på cirka 10 000 gästnätter årligen som genererar inkomster för handel och annan näring.

Både Göteborgs och Mölndals kommuner försöker etablera nya campingar för att ersätta såväl Åby camping i Mölndal som stängdes 2012, Lilleby camping på Hisingen som är en villavagnspark för nysvenskar och Delsjöns camping som stängde förra året, som också planerades för att bli en liknande villavagnspark. Med andra ord är Göteborgsregionen underetablerat avseende campingplatser.

Då väljer Lerums kommun att stänga Aspen Camping och gå miste om turism, och behov av uppställningsplatser för alla dem som kommer att arbeta med Västlänken under många år framåt, alla de andra som tillfälligt arbetar, studerar eller behöver tillfälligt boende under kortare eller längre tid. Det får inte bo eller turista någon på Aspen Camping under höst, vinter och vår.

Lerums kommun anser att turister enbart campar, bor i husvagn, husbil och stugor under sommaren. Verkligheten ser helt annorlunda ut. Turismen ökar för varje år, varje dag året runt.