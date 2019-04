Bosse vågade satsa – ångrar det inte

LERUM

BOSSE CARLSON

Familj: Gift med Mona, två söner Jan och Magnus och två barnbarn Robin och Sofie

Ålder: 74 år

Bor: Radhus på Hallegårdsvägen

Intressen: Musik, bowling, titta på speedway och husbilen

Aktuell: Fyller 75 år på lördag

Han är mannen som i mogen ålder vågade lämna sin vd-post med bra inkomst inom stålindustrin för att på heltid satsa på underhållning och musik.

Det har gått bra för Bosse Carlson, som spelat trummor i Tronics, varit konferencier på en mängd platser, haft eget tv-program och delat ut bilar i Bingolotto.

På lördag fyller jubilaren 75 år.

– Jag har firat ordentligt när jag fyllde 50 och 60 år och tycker inte 75 är något märkvärdigt. Nu kommer jag och hela familjen äta något gott tillsammans.

Bosse Carlson har ett spännande och intressant liv bakom sig. Idag beskriver han sig som en glad pensionär som tar uppdrag i den takten som han själv vill.

– Det är inte så länge sedan som vi blev med husbil och då kände jag att nu får det vara bra. Det räcker nu. Jag vill inte låsa upp mig på massa uppdrag utan kunna göra det som faller oss in.

Familjen har under många, många år haft husvagn, men för tre år sedan bytte de den mot husbilen, som Bosse förklarar har allt han kan önska sig och att komforten är fantastisk.

– Husbilen är avstängd hela vintern, men snart öppnar vi upp den igen och firar kanske påsk i den.

– Vi startar sommarturen den 7 maj med att åka på en speedwaytävling, som både jag och Mona är intresserade av. Jag älskar livet med husbilen, som ger sådan frihet och vi tar dagen som den kommer.

Bosse Carlson är uppvuxen i västgötska Hultafors, där pappan arbetade på tumstocksfabriken innan makarna byggde en kiosk vid stationen. När Bosse fyllde 15 år flyttade familjen till Göteborg, vilket han minns som ”fräckt”. När det var dags för realen föll valet på Burgården. Ett val som visade sig viktigt för framtiden, eftersom han träffade sin blivande fru Mona där och började spela med det som skulle bli dans- och popbandet Tronics.

– Mona gick i min parallellklass och jag tyckte direkt att hon verkade sympatisk. En kväll träffades vi på Rondo och sedan dess har vi hängt ihop. I sommar firar vi 55-årig bröllopsdag.

– Jag minns att den där första kvällen hade jag grå kostym och brun slips.

Det var också under den här tiden som Bosse tillsammans med två andra musiker startade ett band, som tränade på Vidkärrs ungdomsgård. De blev snabbt poppis och vann bland annat GT:s orkestertävling.

– Vi började spela på skoldanser, men blev snart omskrivna och fick större jobb. Vi hade inga körkort så våra föräldrar fick köra oss, men autografer fick vi skriva.

Tidigt kände Bosse att han ville bli musiker, men förstod att han behövde ett arbete. Han säger att på den tiden fanns det hur mycket jobb som helst, men då han var bra på språk fastnade han för det största tyska stålföretaget, med filial i Sverige

– Jag började som springpojke och fick bland annat handla nylonstrumpor till damerna. När jag sedan hade gjort lumpen fick jag utbildning i Tyskland av företaget och blev ansvarig för stålförsäljningen i Sverige.

De följande åren blev det många resor till Tyskland och snart pratade Bosse flytande tyska. Samtidigt med stålverksamheten blev det fler och fler spelningar med Tronics och Mona och Bosse bildade familj. När sonen Jan kom till världen bodde de i en enrumslägenhet i Olskroken innan de flyttade till Kortedala. Tre år senare föddes sonen Magnus.

– När Magnus var två månader hade vi hittat radhuset i Flintakroken, eftersom vi ville bo lite utanför Göteborg. Jag hade ingen aning om vilket samhälle det var, men Mona hade spenderat somrarna i Gråbo.

– Det blev fantastiska år i ett område med bara barnfamiljer. Under den här tiden reste jag väldigt mycket och det fungerade helt enkelt inte att fortsätta spela, så jag valde att lägga av.

Men då hade Tronics redan haft många fina framgångar och medlemmarna hade periodvis funderat på om de skulle säga upp sina andra jobb för att satsa på musiken, men valde att bara spela på helgerna. Och mycket spelningar blev det, främst på helgerna men oftast också på onsdagarna.

– Vi var rätt poppis, så det var lite jobbigt att lägga av. Jag kunde dock inte hålla mig borta helt, så under 70 och 80-talet spelade vi på en mängd fester och jag tror att jag spelat i Floda Lada ett 30-tal gånger.

– Det var ett roligt liv.

Vid 46 års ålder hade Bosse en vd-tjänst på stålföretaget, tjänstebil och kanonlön, men tanken på att klara sig på musiken och underhållning hade fötts. Han bestämde sig för att satsa och sa upp sig.

– Visst var det en chansning, men jag hade total stöttning från Mona. Jag började med att erbjuda paketlösningar för arrangemang som till exempel Lerumsdagarna, olika midsommarfiranden och konferencierjobb. Under 20 års tid var jag i Flunsåsparken tillsammans med bland andra Hasse Andersson och Ulf Källvik.

Så i början av 90-talet tog Bosse jätteklivet från en trygg tillvaro. Jobben ramlade dock in och bland annat spelade han kabaré med Gösta Janson på Hammars Backe under två säsonger. När han stått på egna ben under två år fick han kontakt med Loket, som då ledde det lokala Bingolotto.

– Jag blev nyfiken på hur det var att leda ett tv-program och tog kontakt med ägaren till Kanal Göteborg, Gert Eklund, och efter ett möte med honom blev jag erbjuden att leda ett eget program i direktsändning.

– Det var ett caféprogram som sändes vid lunchtid tre dagar i veckan under en timmes tid. Då hade Eklunds Bingolotto flyttat till fyran och drog in enorma pengar, som puttades in i TV21, där jag var anställd. Jag hade totalt fria händer och det var ett lättsamt program med husband, tävlingar och artister.

Under några år lämnade makarna Carlson kommunen för att flytta in till Göteborg och Engelbreksgatan, men efter sju år gick flytten tillbaka till Lerum.

Delat ut bilar

– Då hade jag delat ut bilar i Bingolotto och hade blivit ett ganska känt ansikte i Göteborg. Det inslaget hade blivit enormt stort och fick väldig genomslagskraft. Jag har fått många jobb efter detta, då mitt namn blev känt.

Genom åren har Bosse träffat en mängd artister, men lyfter fram en som sin favorit. Lasse Berghagen.

– Jag ville så gärna ha med honom i mitt program, men var osäker på om han skulle vilja.

– Glädjande nog svarade han att han alltid tittade på mitt caféprogram och att han gärna skulle vilja vara med.

I programmet åkte Bosse och kamerateamet ut och sände direkt från olika städer. I Helsingborg fick han en kassett av en nio-årig flicka som ville vara med i hans program.

– Det var Sanna Nielsen som gjorde debut hos mig och i direktsändning kunde jag konstatera att den här tjejen kommer vi få höra mycket av. Henne har jag fortfarande bra kontakt med.

Läser sagor

I dag har Bosse Carlson trappat ner och säger att han bara gör lite smågrejer, bland annat några spelningar med Goody Swinger, där hans båda söner också spelar. Han gör också årliga nedslag i My dog på Svenska mässan där han är sagoberättare och konferencier.

– Det är helt otroligt, men det är en hundteater, där jag läser en saga och hundarna agerar efter den. De har övat hela året och är jätteduktiga.

BOSSE CARLSON

Familj: Gift med Mona, två söner Jan och Magnus och två barnbarn Robin och Sofie

Ålder: 74 år

Bor: Radhus på Hallegårdsvägen

Intressen: Musik, bowling, titta på speedway och husbilen

Aktuell: Fyller 75 år på lördag