Goik spinner en stark röd tråd

Fotboll

De aktiva medlemmarna i Stenkullen Goik har mångdubblats de senaste åren. En välkommen utveckling, men organisatoriskt har klubben inte hängt med i svängarna. Med två nyanställda föreningsutvecklare startar nu arbetet med att skapa en röd tråd från yngsta ålderskull upp till A-lag.

Under många år hade Stenkullen Goik ett konstant antal aktiva medlemmar på drygt hundra barn och ungdomar. Med hjälp av fotbollsskola och fotbollslekis har dock allt fler unga fotbollsspelare slussats in i klubben de senaste tio åren, och nu finns ungefär 400 aktiva medlemmar mellan 6-18 år plus ett 80-tal ledare.

– Det är en ganska stor organisation att rodda och serva och vi har inte riktigt hunnit med, säger klubbchefen Ove Nilsson.

Men nu har klubben fått förstärkning via två halvtidsanställda föreningsutvecklare, Tommy Johansson och Albin Bengtsson.

– Vi har pratat om det här ganska länge och nu sätter jobbet fart under Tommy och Albin ledning, säger ordföranden Johan Laos.

Tommy Johansson är fotbollsinstruktör på ett idrottsgymnasium i Göteborg och har bland annat jobbat i Häcken, Gais och Hovås/Billdal. Nu återvänder han till moderklubben där han spelade fram till 21 års ålder, då han lämnade Stenkullen eftersom han tyckte att det saknades driv och ambitioner i föreningen.

– Nu kommer jag tillbaka till något helt annat och man börjar i rätt ände, med utbildning och utveckling. Det här är oerhört intressant. Vi vill att Stenkullen inte bara ska vara den geografiska mittpunkten i kommunen utan även fotbollsmässigt, säger han.

Han är anställd på halvtid precis som Albin Bengtsson, en örebroare som närmast kommer från ett tränaruppdrag i Kristinehamn.

– Det känns bra att komma hit och börja med något nytt i en ny förening. Jag är övertygad om att det kan bli hur bra som helst, säger han.

De har varsitt huvudansvar för juniorlagen, Tommy för killarna och Albin för tjejerna. Herrjuniorerna spelar i en Göteborgsserie och för första gången även i en regional U17-serie där man bland annat möter lag som Skövde, Linköping och Oddevold. Även damjuniorerna tillhör en Göteborgsserie.

Duons främsta uppgift är dock att skapa en röd tråd i klubben. Fram tills nu har de olika lagen i föreningen till stor del verkat som enskilda öar.

– I vissa lag har det fungerat väldigt bra, medan det har vacklat i andra, säger Ove Nilsson.

Under Tommys och Albins ledning ska alla lag genomsyras av samma metodik och pedagogik. Spelare ska kunna gå fram och tillbaka mellan olika ålderskullar och känna igen sig i sättet att spela.

Klubben ska skapa ett game of Goik, som man kallar det. Enkelt förklarat handlar det om att vara ett spelande lag och influenserna kommer från olika håll. Tommy har startat arbetet med sina juniorer.

– Jag har fått skruva lite på killarna. Vi ska spela smart som Sverige, med tysk fysik och hitta lediga ytor som ett spanskt lag.

Ledarna i samtliga lag har fått en introduktion som kommer att byggas på under återkommande utbildningstillfällen. Kvartetten slår fast att Stenkullen ska fortsätta vara en breddförening, men även spelare med stora fotbollsdrömmar ska kunna utvecklas på ett sätt som gör dem redo att ta steget vidare i karriären.

– Vi vill ge bättre fotbollsmöjligheter och ta till vara på tiden lagen träffas. Då tror jag också att vi behåller ungdomarna längre, säger Ove Nilsson.