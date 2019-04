Lester-gänget intar Avenyn

SÄVDALEN

Podcasten Lester fyllde i dagarna fem år. Nu sätter gänget bakom programmet upp en föreställning på Avenyn.

Initiativtagare till humorpodden Lester är Lerumsbon Markus Qvist, som själv spelar huvudpersonen Lester Hjerdt.

Gråbobon Lester är en ganska högljudd person som sänder från det fiktiva Gullans Café på Kungstorget i Göteborg. Han är svårt lokalpatriotisk och hyser inga varmare känslor för Stockholm eller stockholmare. Till sin bostadsort Gråbo har han en hatkärlek, vilket resulterar i att orten ofta förekommer i olika sånger i programmet.

– Lester hade kanske andra mål från början än att sitta på Gullans och sända radiopodd. Han är medveten om att programmet inte har några lyssnare och att han sänder för döva öron så att säga, så det spelar egentligen ingen roll vad de sänder ut. Därav också den bristande kvaliteten på innehållet, säger Markus Qvist.

Det hela började som studentradio på Högskolan i Halmstad en gång i tiden.

– Det var egentligen samma upplägg, fast vi satt inte på Gullans då utan i nån byscha ute i skogen, säger Markus Qvist.

Vid sin sida har Lester sin sidekick Dick Hero, spelad av Fredrik Wingbro som anslöt sig till ensemblen för ungefär ett år sedan.

Lester och Kulturvarietén kallar sig gruppen bakom podden, och i ensemblen finns totalt ett tiotal personer. Bland gängets inspirationskällor finns Galenskaparna, Kurt Olsson och Rally.

– Det vore tjänstefel att i Göteborg inte ha Claes Eriksson som en husgud om man sysslar med humor, säger Fredrik Wingbro.

– Kurt Olsson och Galenskaparna växte man upp med och de är stora inspirationskällor, även radioprogrammet Rally som format. Det är åt det hållet vi siktar, och det är väl därifrån humorn är sprungen på något vis, säger Markus Qvist.

Varje vecka gästas programmet av en gäst som får finna sig i att utsättas för en lite annorlunda intervju av programledaren. Podden har bland annat gästats av Özz Nûjen, Jakob Eklund och Alexandra Zazzi. Och som intervjuoffer får man vara beredd på att ha ett öppet sinne.

– Det är väl där vi skiljer oss lite från andra intervjupoddar, gästen vet inte vad som väntar. Det finns givetvis jättemånga bra intervjupoddar, men där man oftast ställer de vanliga frågorna. Vi ställer inga vanliga frågor, nästintill, säger Fredrik Wingbro och fortsätter:

– Däremot kommer vi in på seriösa ämnen ändå och våra gäster vågar vara sig själva. Med Özz Nûjen satt vi till exempel och pratade om hur han flydde hit, och det varvades med att han satt och asgarvade. Det är den mixen som är jäkligt skön att få till.

Frågorna varvas med olika inslag, bland annat med ”actionreportern” Anders ”Pipistrello” Rönnefors som fått rapportera om allt från eldkastarjudo, amatör-SM i motorsågsjonglering och längdhopp i pirayagrop. Även Glenn Hysén medverkar återkommande i podden med inslaget ”Glenn på miljonen”.

Har ni någon drömgäst i podden?

– Vi satt och pratade om Håkan Hellström på vägen hit, säger Fredrik Wingbro.

– Men det är ju omöjligt, säger Markus Qvist.

– Nej nej, det är inte omöjligt. Men sjukt svårt troligtvis, man har ju inga sociala kanaler att nå honom på. Förutom nu då, om Håkan läser det här, säger Fredrik med ett skratt.Den 12 april går det att se Lester och hans gäng live, då sätter de nämligen upp föreställningen Orolig humor på nattklubben 8ight på Avenyn i Göteborg. Showen gästas av komikerna Ann Westin och Niklas Andersson.

Redan förra året satte Lestergänget upp föreställningar, först på Kajskjul 8 under sommaren och därefter på Konserthuset under hösten. Och att det är en annan sak att göra en föreställning live än att sända podd fick gänget vackert lära sig.

– På konserthuset fick vi känna på hur allting kan hända live. Jakob Eklund skulle vara en av gästerna, men han lyckades bli magsjuk så han fick ställa in med två timmars marginal. Plötsligt var vi en gäst kort, och Markus låg i fosterställning och halvgrät, säger Fredrik Wingbro och fortsätter:

– Då var det tur att man hade Pipi (Anders Rönnefors, reds. anm.) på plats som känner folk. Han ringde Harald Treutiger som var ute och cyklade och svarade ”Okaj, jag kan la komma förbi”. På en halvtimme fick vi skriva frågor åt Harald, men det blev skitbra ändå och publiken märkte ingen skillnad.

Föreställningen Orolig humor som gänget nu sätter upp på Avenyn är helt ny, men upplägget är bekant för den som sett någon av gängets tidigare shower.

– Var man på Kajskjul 8 eller Konserthuset känner man igen sig, även om det är en ny föreställning nu. Det är Lester som är programledare och han har med sig Dick Hero och Anders som gör en massa olika karaktärer.

– Sen blir det en liten tävling, en quiz givetvis. Man måste ju ha en quiz för att locka till sig folk idag till ett evenemang. Men det går inte att vinna i quizzen, det går helt enkelt inte att svara rätt på frågorna, men den är ganska underhållande, säger Markus Qvist och skrattar.I dagsläget är det bara en föreställning inbokad, den 12 april. Men Markus ”Lester” Qvist öppnar för att det kan bli aktuellt med fler shower.

– Det är ett tillfälle inbokat nu, men om det är någon som kommer och som uppskattar det kanske det blir fler tillfällen.

Fotnot. Lester sänds på Radio 88 på fredagar klockan tolv och på Radio Pe20 på lördagar klockan tio. Programmet går även att ladda ner som podd och lyssna på.

Här finns podden att lyssna på: www.kulturvarieten.se

Biljetter till föreställningen finns på www.biletto.se