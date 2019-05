Bröderna Ahlsén öppnar ny butik

Partille/lerum

Bröderna Ola och Jonas Ahlsén driver idag butiker i Lerum och Alingsås. Nu etablerar man sig även i Allum i Partille.



Släkten Ahlsén är välkänd i Lerum där man drivit butik sedan 1931. Då var det farfar Ragnar som saluförde motorolja och bildäck. Verksamheten kom senare att utvecklas till radio och tv, spel och leksaker. Sonen Kalle öppnade i sin tur fotobutik och studio, som fortfarande drivs i familjens regi.

Nu är det tredje generationen Ahlsénare, bröderna Ola och Jonas, som driver verksamheten vidare. I dagsläget har man två leksaksbutiker, i Lerum och i Alingsås, som båda ingår i Lekia-kedjan. I verksamheten ingår en fotobutik och fotostudio i Lerum.

Öppnar i Allum

Och på lördag öppnar bröderna ytterligare en leksaksbutik, då i Allum köpcentrum i Partille. Butiken blir brödernas första i kommunen.

– Det är ett bra köpcentrum med mycket folk och ett stort upptagningsområde, vi är väldigt glada över att få möjligheten att öppna här. Det var en möjlighet vi verkligen var angelägna att ta, säger Ola Ahlsén.

– Att kunna driva tre butiker på en så begränsad yta som Alingsås till Partille gör att vi kommer bli mycket starkare, bland annat när det gäller våra varuinköp och vår marknadsföring, fortsätter han.

Top-Toy i konkurs

Så sent som förra året köpte bröderna Ahlsén sin butik i Alingsås. Och när danska kedjan Top-Toy, som drev BR:s och Toys R Us butiker i Norden och däribland en butik i Allum, i slutet av december gick i konkurs öppnades plötsligt möjligheten för bröderna att etablera sig även i Partille. För det är just i BR:s gamla lokaler som bröderna nu öppnar sin nya butik, och de har dessutom kunnat ta över en del butiksinredning från den tidigare verksamheten.

Vad har ni för förhoppningar på butiken i Allum?

– Vi ser det som att vi ska kunna utveckla butiken med ett större och mer varierat sortiment än de tidigare aktörerna haft. Vi jobbar också gärna med event och happenings i butiken, det ska hända något ofta så att kunden verkligen kan känna att vi är aktuella, säger Ola Ahlsén.

Varför satsar ni just på just leksaker?

– Det är en väldigt kul bransch som förändras hela tiden. Vår pappa hade leksaksaffär när vi var små, och man känner igen en del av leksakerna men det kommer också hela tiden nya saker och det är snabba ryck.

När bröderna Ahlsén etablerade sig i Alingsås valde man också att bli en del av Lekia-kedjan. En stor anledning till detta var enligt Ola Ahlsén att Lekia även är etablerad på nätet.

– Man måste finnas på nätet om man har en fysisk butik, det är viktigt att ha den kanalen också.

Men han ser ändå att den fysiska leksaksbutiken har en roll att fylla även framöver.

– Just att kunna komma in, känna och klämma på varorna och att kunna ställa frågor. Det är viktigt med säkerhet och att man känner sig trygg med köpet. Det är små barn som ska använda leksakerna och då får det inte gå fel, säger Ola Ahlsén.