Lerum Basket tog silver i Final four

Basket

Tillsammans med KFUM Göteborg, Högsbo och Borås Basket lyckades den betydligt mindre klubben Lerum Basket ta sig till final när distriktets bästa lag gjorde upp i Westra Baskets Final four i helgen. Efter att ha slagit ut Borås i semifinalen ställdes Lerum mot Högsbo i finalen. Det blev en jämn match där lagen turades om att vara i ledningen.

– Med tolv sekunder kvar ligger Lerum under med en poäng och tar också returen efter ett missat straffkast av Högsbo. Domarna hittar tyvärr en foul på Lerum och ger Högsbo två nya straffkast som avgör matchen, säger coachen Marcus Olsson.

Lerum fick silvret efter förlusten med 74–77.

Två av lagets spelare, Azur Kuduzovic och William Olsson, tillhör den kvintett som togs ut i all star team.