Tåg eller inte tåg – det är frågan…

Debatt

Att vi måste tänka på miljön tror jag att alla är överens om, sen är frågan vad man gör för att detta skall vara möjligt. Jag pendlar dagligen mellan Floda och Göteborg till och från jobbet med varierande tider, att tågen är sena eller inställda händer ju titt som tätt.

Jag är fullt medveten om att sträckan Alingsås – Göteborg är mycket hårt trafikerad och konkurrensen med till exempel Green Cargo, MTR och andra Stockholmståg gör det svårt att sätta in mer frekventa turer. Dock har jag svårt att förstå varför man då under sommarp­erioden drar ner ytterligare på denna sträckan och att till exmpel 05:23-tåget är inställt under semesterperioden.

Det är få företag som stänger helt för semester numera (även om Västtrafik tycks göra det) och om man börjar jobba kl. 06:15 i centrala stan skall man väl inte behöva ta ett tåg kl. 04.53 bara för att man vill/behöver åka kollektivt? En viss skyldighet borde väl även Västtrafik ha för att se till att det går att ta sig fram och tillbaka till Göteborg även under sommarperioden och det är ju inte så att det är något ”sommarpris” på biljetterna.

Det finns ingen annan sträcka som är så fruktansvärt dåligt trafikerad som denna oavsett vilket håll man tittar åt – Gråbo, Kungsbacka, Borås, Ale… Dessa linjer har avgångar med 5-20 minuters mellanrum! Varför i hela friden tar man då bort ytterligare avgångar under sommaren på Alingsåssträckan så att det blir en timmas mellanrum mellan avgångarna – det finns folk som behöver jobba och åka men dessa verkar man hänvisa till E20.

Bensinpriset har (för längesen) nått en nivå som inte är hanterbar för flertalet hushåll ihop med vägtullar och parkeringsavgifter, ovanpå det är bilköerna fruktansvärda så hur är det tänkt att vi ska pendla in till stan? Vi lägger redan extremt mycket tid och pengar för att kunna ta oss till och från jobbet!

Biljettpriserna fortsätter att öka och avgångarna att minska?

I dagens stressiga samhälle där folk blir sjukskrivna på grund av stress (med skyhöga kostnader för samhället som följd) blir det inte bättre av att jaga tåg som inte går.

Fick svar från Västtrafik vid förfrågan:

”När det kommer till tågen måste vi anpassa oss efter de riktlinjer som vi får av Trafikverket som har presidie över tågtrafiken i Sverige. Jag förstår att detta är ett problem och jag kommer ta detta till våra trafikplanerare för linjen som kommer titta på eventuella lösningar.”

Läste också att SJ ihop med fler aktörer ser fram emot tätare avgångar mellan Stockholm – Göteborg, vilket låter helt okej. Bara de stannar i Floda…

Stressad, försenad och fattig pendlare