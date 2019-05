Version 2.0 med matlådor och hembakta bröd

KRÖNIKAN

Malin Levin

Ålder: 40 år

Familj: 2 barn

Bostadsort: Partille Furulund med född och uppvuxen på Gotland

Arbete: Facility Manager på Landvetter flygplats

Avskyr: Tystnad

Älskar: Resor

Skriver om: Det som händer mitt i livet, resor, relationer m.m.

Äter helst: Glutenfritt

Dricker helst: Rödvin

En insikt jag fått senaste året är att jag egentligen aldrig har umgåtts speciellt mycket med mig själv tidigare. Att jag nu fått möjligheten att lära känna Malin, det vill säga mig själv mer på djupet har varit högst intressant. Vi kommer bra överens men vi har en del förbättringspotential, framförallt när det kommer till mat.

Jag är usel på att få ihop en middag eller kvällsmat i all sin enkelhet. Jag har helt klart varit bortskämd med lagad mat tidigare och nådde botten för ett par veckor sedan när jag i min matlåda hade sex stycken stekta sparris och nachochips. Notera att där ändå var lite flingsalt på sparrisen. Jag borde skärpa mig då jag egentligen har all tid i världen att kunna göra matlådor och frysa in, men måste då avvara något annat i min lilla frys eftersom den inte rymmer både det färdigköpta glutenfria brödet och eventuella hemmalagade matlådor.

Visst känns skönt att ha något att skylla på men givetvis gör jag allt jag kan den veckan jag har barnen och som tur är finns det säkra kort såsom tacos, hacka tomater och gurka går ju an. Däremot att rosta bröd har jag hittills gjort med livet som insats så hyser all respekt för den elektriska apparaten som numera används med försiktighet. Jag känner att det finns potential ändå, ingen är väl perfekt. Även en trasig klocka går rätt ibland.

På min spis står det alltid en graciös fem-liters turkos gjutjärnsgryta som vittnar om forna tider. Mina vänner skämtar ofta om att kanske en vacker dag, någon gång i framtiden när man lyfter på det tunga locket ska finnas en mustig höstgryta där.

Jag läste nyligen att man enkelt kunde baka bröd i en sådan gryta genom att sätta in den i ugnen så jag köpte hem alla ingredienser såsom jäst och brödkryddor som dessvärre numera titulerar sig som matsvinn.

Jag skäller på Malin men hon verkar inte riktigt vara mottaglig ännu. Hon kanske skulle behöva uppgraderas till en nyare version av sig själv, den som erbjuder spännande funktioner, mer kapacitet och utan brödrostbuggar.

