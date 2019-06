Slog, sparkade och tog stryptag på sambon

Lerum

En 29-årig man från Lerum döms till villkorlig dom med 120 timmars samhällstjänst för att ha misshandlat sin före detta sambo.



Enligt domen, som nyligen meddelades i Alingsås tingsrätt, ska 29-åringen också betala 35 070 kronor i skadestånd till kvinnan han utsatte för misshandel.

Händelsen inträffade dels under en taxifärd och dels i den då gemensamma bostaden i en grannkommun när paret hade varit i Göteborg och firat, båda hade druckit alkohol men mannen var klart mer berusad. Efteråt hade kvinnan smärta i ett revben, svullnader, sårskador, rodnader, blåmärken, andningssvårigheter, ömhet och smärta.

Började i taxin

Kvinnan har berättat för rätten att misshandeln inleddes när hon i taxin på vägen hem satt i framsätet och han i baksätet. Under färden tog han tag om hennes hals och vägrade släppa trots att hon bad honom göra det. Det var först när taxichauffören skrek till honom att släppa som han gjorde det. När de kom hem var mannen fortsatt arg. Han puttade henne in i lägenheten, och där fortsatte misshandeln. Efter ett tag lyckades hon lämna lägenheten och var på väg nerför trappan när mannen kom ifatt henne. Han fortsatte slå och puttade henne sedan nerför trappan. Därefter tog han på nytt stryptag på henne.

Fortsatte misshandla

Ett vittne hade nu kommit ut i trappuppgången och vittnet försökte få mannen att sluta misshandeln, vilket han inte gjorde. Vittnet sa då att hon skulle ringa polisen, vilken fick mannen att sluta och återvända till sin lägenheten.

Vittnet tog med kvinnan till sin lägenhet. 29-åringen sparkade på dörren och drog i handtaget och försökte få kvinnan att komma ut. De väntade dock i lägenheten till det var tyst i parets lägenhet. Då skjutsade vittnet kvinnan till hennes föräldrar.

Efteråt uppsökte kvinnan vårdcentralen, bland annat på grund av smärta i ett revben, foten och magen. Hon har också mått psykiskt dåligt efter misshandeln.

Mannen har varken kunnat erkänna eller förneka större delen av gärningen eftersom han säger att han inte minns den. Han har dock sagt att misshandeln i taxin kan ha gått till som kvinnan säger. Vad gäller det som hände i bostaden säger han att kvinnan slog honom med en sko i ögat. Enligt honom reagerade han instinktivt med att slå mot skon, som hon hade i handen, vilket resulterade i att hon trillade nerför trappan.

Under rättegången finns dock, förutom fotografier, rättsintyg och journalanteckningar, vittnesuppgifter.

Ringde inte polisen

Taxichauffören förklarade att mannen, som var arg och högljudd, vid tre tillfällen under färden tog struptag på kvinnan. Chauffören stannade bilen och frågade om det var något problem, men vid varje tillfälle övertygade kvinnan honom om att köra vidare. Enligt taxichauffören grät kvinnan efter att mannen hade tagit struptag på henne. När de var framme frågade chauffören kvinnan om han skulle ringa polisen men hon sa nej.

Kvinnan som kom ut i trappuppgången vittnade också, och även hennes berättelse stämmer överens med kvinnans.

Tingsrätten konstaterar att den skriftliga bevisningen ger stöd till kvinnans berättelse. Rättsintyget öppnar emellertid även upp för möjligheten att det har gått till som 29-åringen säger. Däremot anser tingsrätten att vittnenas tydliga redogörelser för hur de uppfattade händelseförloppet i taxibilen och senare i bostadshuset styrker att det har gått till som kvinnan har berättat.

Kontaktförbud

29-åringen förekommer sedan tidigare under två avsnitt i belastningsregistret, båda avseende kontaktförbud mot den före detta sambon. Brottet han nu ska dömas för är av den art att påföljden skulle ha blivit fängelse om inte särskilda skäl föreligger. Enligt tingsrätten lever 29-åringen under ordnade former, han har också samtyckt till att domen förenas med en föreskrift om samhällstjänst.

Det saknas vidare särskild anledning att befara att han kommer göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Rätten bestämmer därför påföljden till samhällstjänst på 120 timmar.