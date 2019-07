Debatt

Lerum vårdcentral erbjuder numera endast drop in tider. Man kan alltså inte boka en tid till läkare. Nej ALLA ska komma på drop in oavsett vad du söker vård för. Så om man nu inte kan komma just mellan 8-11, är lösningen då att man ska lista om sig? Det kanske är er förhoppning för kan ni verkligen hantera den mängd patienter i förhållande till personal? Drop in i all ära men man måste väl ändå kunna boka en tid till en läkare 2019? Bedrövligt!

Besviken kommuninvånare