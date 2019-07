Snart dags för Floda musikhelg

Floda

Ett 20-tal artister på fyra olika scener. Det är vad som väntar under Floda musikhelg som hålls 19-20 juli.



Det är ett brett program med bland annat rock, blues, dansband, visor och jazz som väntar under de två dagarna. Tanken är att det ska finnas något för alla.

På Nääsområdet kommer det att vara tre scener: Lekhuset, Vänhem och Amfiteatern.

I Lekhuset blir det dans- vänlig musik. Först ut är Ove Pilebo, Robert Löfvendahl och Curt Borkman, som alla tre under olika perioder varit sångare i det klassiska dansbandet Streaplers. På scen står även Tommy Karlsson från Wisex och Jota Thorén från Jigs. Senare på kvällen spelar bandet Mogna Män. På lördagskvällen är det bland andra Knutssonz som står för underhållningen.

För den som känner sig osäker på dansstegen finns en bra chans att fräscha upp kunskaperna.

– Det kommer att hållas buggkurser både fredag och lördag på eftermiddagen. Både för nybörjare och en fortsättningskurs, säger Ulf Nilsson, en av arrangörerna.

På Vänhems scen är det blues som gäller med band som The Daylight och Mr Walker under fredagen. På lördagen står bland andra Göteborgskvintetten Crossroad Blues på scen.

– Det är ett av Göteborgs äldsta bluesband, säger Ulf Nilsson.

På Amfiscenen står bland annat duon Contemplation, Adrian Smith samt isländska vis- och folkbandet Spottarnir som bland annat tolkar Cornelis Vreesewijk och Bellman.

Slutligen väntar även musik vid TCB Café på Lilla ön i Floda, där av det mer rockigare slaget. Artister som ska uppträda är under fredagen bland andra Still Game band, Rockfolket band och under lördagen The Revivals som gästas av Rebecka Karlsson som tävlade i årets upplaga av Melodifestivalen med låten Who I Am.

Lördagskvällen avslutas av The Surprice band som gästas av forne Fleetwood Mac-medlemmen Billy Burnette.