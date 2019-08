Mysig sommarkväll i Skallsjö Skogar

Floda

I över 30 år har missionshuset i Skallsjö Skogar fyllts av människor på torsdagskvällarna för att fika, umgås, köpa lotter och bli underhållna.

Förra torsdagen var det PO och en låda musik som stod på scenen.



– Jag spelar in min musik hemma i Floda och sparar den i datorn, därav namnet en låda musik, förklarar musikern Per-Olof Eliasson.

– Jag spelar bas, gitarr och keyboard och sedan sjunger jag live till detta. Jag tycker verkligen det är jätteroligt att framträda.

Skallsjö Skogar startade som lekkvällar, men de senaste 30 åren har underhållningen varit ett återkommande inslag. Det kan vara allt från musik till föredrag, oftast av en församlingsmedlem i Equmeniakyrkan i Floda. Totalt blir det åtta kvällar under sommaren och nu återstår ytterligare två.

– Jag brukar jämföra de här kvällarna med en scoutkväll där det finns ett program och en trevlig gemenskap, säger Bosse Andreasson, en de som håller i tillställningen.

Rekord på140 personer

– Det brukar vara runt hundra personer här, beroende på vädret. Förra året då Skallsjö Skogar firade hundra år var vi 140 personer, vilket är rekordet.

En av besökarna förra torsdagen var före detta missionspastorn Gusten Anderzén, som gick i pension för sju år sedan. Han berättar att han ändå är ute och predikar och håller föreläsningar.

– Och så är det väldigt trevligt att komma hit, konstaterar han.

Sommarkvällen börjar med att det finns kaffe och smörgås att köpa. Medlemmarna har ett rullande schema om vem som ska ordna fikat. Vanligt är att hundra smörgåsar förbereds. Under kaffet går Gunnel Larsson och Enid Wahlström runt och säljer lotter, som kallas åror. Det betyder att varje lott har flera nummer, som deltar i dragningen. Försäljningen av lotterna går sedan direkt in i verksamheten.

– Jag har hållit i lotteriet de senaste tolv åren och ser till att det finns många fina priser, som oftast skänks av medlemmarna, säger Gunnel Larsson

– Vi har byggt våra toaletter, dragit in vatten och satt in en dusch med hjälp av de här pengarna. Vi brukar dra in 3 000 kronor varje kväll som sätts på ett speciellt konto för verksamheten. Det känns skönt att inte behöva be församlingen om hjälp när det är någonting vi behöver.

Efter lottdragningen går Gunnels man Ingemar fram till klockstapeln, som han byggde till församlingens 90-årsdag, och ringer i klockan.

– Jag byggde klockstapeln hemma och köpte själva klockan i Kalmar, berättar han och tillägger:

– Jag köpte den osedd och de skickade den med posten. Den väger 200 kilo.

Efter att klockan har klämtat är det dags för underhållningen. Under några varma kvällstimmar hade det fikats och pratats, men nu var det dags att flytta in i den lilla stugan där Per-Olof och en låda underhöll.