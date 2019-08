Skapar minneskavalkad

kultur

Det lokala teatergänget Fars-o-NoBelt kommer vid tre tillfällen att bjuda på en minneskavalkad med det bästa från Sten-Åke Cederhöks revyer.

– När jag fick snilleblixten till kavalkaden kändes det självklart, då jag är uppvuxen med hans revyer, säger Marita Snällman, som regisserar föreställningen, men även står på scenen.

– Det blir många klassiker där vi varvar sketcher med sång och musik.

När Marita berättade om sin idé för revyvännen Thomas Jeryd blev han eld och lågor.

– För mig hade Sten-Åke Cederhök perfekt humor och många av hans nummer är odödliga grejer som många känner igen, säger han.

Vilka nummer som kommer att framföras under de tre föreställningarna på Torpskolan i november vill de båda inte avslöja, men säger att det kommer att bli mycket skoj. Både för publiken och ensemblen.

– Vi har så otroligt roligt ihop och nu har vi fått in tre nya, som passade in i gruppen med en gång, konstaterar Marita och fortsätter:

– De ger oss sådan energi och höjer oss alla.

Kavalkaden består av 23 nummer och tanken är att de ska framförs på göteborgska. Det blir inga scenbyten, utan kläder som hattar och kappor byts för öppen ridå.

Lite allsång

Ett annat nytt grepp är att publiken kommer att vara lite mer involverad. Bland annat blir det allsång, som var brukligt i Sten-Åke Cederhögs revyer.

Totalt kommer 13 personer att befinna sig på scenen och de flesta är där samtidigt då scenen är som en bar.

– Han som sköter baren kommer också agera sufflör, avslöjar Thomas.

Repetitionerna inför föreställningarna är redan igång och alla har fått sina manus för att på egen hand läsa in sina roller. De är eniga om att det är fascinerande och väldigt bra texter, och är noga med att påpeka att det inte är någon som ska gestalta Sten-Åkes figur.

– Det går inte, eftersom det inte finns någon som han, konstaterar de.

De tre föreställningarna spelas på Torpskolan den 9, 16 och 23 november.

Ann-Charlotte Edgar