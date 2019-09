Innebandy

FBC Lerums herrar har lagt den sista pusselbiten till lagets tränartrojka. Ludwig Bengtsson blir assisterande tränare till Anton Olofsson. Trots att han bara är 27 år har han över tio års tränarerfarenhet och kommer närmast från Träslövsläge IF.

– Med tanke på hur det slutade för vår del i Träslövsläge IF med att vi inte fick möjligheten att gå in i division 1-spel så är jag lättad och glad över att ha fått den här chansen, säger han på FBC:s hemsida.