Johan har gått hela Gotaleden

De är inte många, men Lerumsbon Johan Otterdahl är en av dem som gått hela Gotaleden. Under tre dygn vandrade han och hans tyska vän Karsten från Kungsportsplaten i Göteborg till Lilla Torget i Alingsås.

– Min tyska vän har vandrat på många leder i världen, men tyckte att Gotaleden var en av de vackraste, säger Johan Otterdahl.

– Själv blev jag väldigt förtjust i sträckan mellan Stenkullen och Tollered.

Största behållningen med den tre dygn långa vandringen tycker Johan var att få vara mitt i naturen och att känna lugnet och tystnaden.

– Det var fantastiskt att dessutom vara fri från allt och vi brydde oss inte alls om sociala medier.

Avbrott i vardagen

Karsten och Johan hade under en intensiv tid hållit på med att spela in musik, men kände att det var dags att göra ett avbrott och komma bort från vardagen.

De började den 7,2 mil långa vandringen vid Kungsportsplatsen i Göteborg och avslutade på Lilla Torget i Alingsås. Johan säger att de gick lite fel vid några tillfällen så vandringen slutade snarare på 7,6 mil.

– Vi gick i snitt sju timmar per dag och bar på tält, sovsäckar och kamerautrustning, så det var en tung vandring. Tillsammans bar vi på 27 kilo vilket var svettigt då det var väldigt varmt och fuktigt.

Helt slut första dagen

Den första dagen, som avslutades vid Aspen i Jonsered, var den längsta som duon vandrade och Johan berättar att de var helt slut när de skulle slå upp sitt tält vid stranden.

Dagarna innan hade det regnat så det var blött i markerna, men de stötte på två tyskar som hjälpte dem med det mesta. De fixade ved och tillsammans gjorde de upp en lägereld. Med en stjärnklar himmel över Aspen blev det en trevlig kväll vid brasan.

Dagen efter den första grillkvällen vandrade de över Goråsberget, som Johan beskriver som en jättevacker vandring, men väldigt jobbig, eftersom det är väldigt kuperat.

– Är man inte en van vandrare så rekommenderar jag att bara gå delar av leden. Vi gick intensivt i tre dygn, men jag tycker nog man bör räkna med fyra övernattningar och inte tre.

– Att gå hela sträckan är ingenting för den som inte är van.

Bästa sträckan

De två vandrarna gjorde ett nattstopp i Lerum innan de fortsatte till Tollered.

– Sträckan mellan Stenkullen och Tollered tycker jag är den bästa. Så vackert och så mycket kontraster i naturen. Stora sjöar, barrskog och vattenfall. Att bara vara där och inte bli störd utan bara känna frihet.

Efter den vackra naturupplevelsen mellan Stenkullen och Tollered slog de upp tältet vid sjön, där de grillade och åter kunde beskåda den klara stjärnhimlen. Morgonen därpå stötte de dock på problem.

– Vi började vandringen tidigt på morgonen, så allt var stängt och vi hade ingenting att äta. Efter sex timmar var vi både trötta och arga.

– När vi passerade ett hus knackade vi på för att få lite vatten, så att vi kunde fortsätta.

Fantastisk landskap

Johan berättar vidare att markerna runt Tollered var häftiga och landskapet fantastiskt. De passerade också många ödehus, som han beskriver som små museum.

– Jag tycker att den som stakat ut Gotaleden har gjort ett mycket bra jobb, även om jag inte var helnöjd med kartan som var väldigt liten. Det finns en app man kan ladda ner, men jag har ingen smartphone.

På frågan om han kan tänka sig att göra vandringen igen svarar han snabbt absolut.

– Jag vill göra den här vandringen med min fru, även om de här dagarna ledde till träningsvärk med ont i rygg och nacke. Det gick över efter två dagar.

– Det gjorde även de fem blåsorna jag hade på fötterna, men visst kommer jag att gå Gotaleden igen.