Husdröm med studios på hemmaplan

Floda

Per Svenner

Ålder: 39 år

Familj: Frun Emma och barnen Selma, 10 år, och Bo, 5 år.

Gör: Frilansande musiker som samarbetat med artister som Ebbot Lundberg, Ola Salo, Sven-Bertill Taube, Måns Zelmerlöw samt Åsa Fång, Simon Ljungman och Amanda Andréas – en trio med anknytning till Lerum. Har även uppträtt i flera musikaler, bland annat Hair på Göteborgsoperan och Godspell på Malmö Opera. Trummis i musikerkollektivet Räfven och slagverks- teatergruppen Komodo.



Emma Hellström Svenner

Ålder: 40 år

Familj: Maken Per och barnen Selma, 10 år, och Bo, 5 år.

Gör: Lärare på Kulturskolan i Angered och driver yogastudion Your kind of Yoga med kurser i global yoga, yinyoga, gravidyoga och PT-yoga. Tidigare musikalartist vid bland annat Göteborgsoperan och Malmö Opera. Frilansande artist, koreograf och regissör, samt bildar kabaréduon Hellströmska Kapellet tillsammans med sin far, Dan Hellström.



En yogalärare och en trummis under samma tak låter kanske som en illa vald kombination. Men när det gifta paret Emma Hellström Svenner och Per Svenner köpte hus i Floda fanns hela tiden tanken på att bygga varsin studio.

Från gatan smälter Emma och Pers suterränghus på Svalörtsvägen i Floda in i miljön, det skiljer sig inte nämnvärt från de övriga villorna i området. Men på andra sidan husknuten förändras intrycket. Ena väggen på en utbyggnad utgörs av glasdörrar, på insidan breder ett tomt golv ut sig, och bakom ett draperi finns hyllor med prydliga högar av mattor, block, filtar och bolster för yoga.

Yogastudion utgör ena delen av nedervåningen medan den andra delen nyttjas för en helt annan typ av verksamhet. Ett enormt trumset dominerar rummet som även innehåller flertalet andra instrument.

Att nedervåningen skulle förvandlas till studios för yoga och musik var en självklarhet när den nyinflyttade familjen började renovera villan förra sommaren. Det är två mångsysslare som berättar om husdrömmen som går hand i hand med deras yrkesliv och intressen.

Per Svenner spelar trummor i två band och är en frilansande musiker som både jobbar gentemot utländska artister och samarbetar med en mängd personer i den svenska artisteliten. Dessutom har han uppträtt i flera olika musikaler på bland annat Göteborgs- och Malmöoperan.

I samband med att Per fick jobb på Balettakademien i Göteborg 2006 träffade han Emma som utbildade sig till musikalartist och då spelade Anita i slutproduktionen av West Side Story.

Emma arbetar idag som lärare på Kulturskolan i Angered, men frilansar även som artist, koreograf och regissör. På paletten finns sedan några år tillbaka även jobbet som yogalärare, och det var när hon började fundera på hur hon kunde utveckla sin yoga som planerna på det kommande husköpet tog form.

– Det var på en inspirationsresa till Cypern när jag läste en yogafilosofibok som polletten trillade ner, säger hon.

Längtade hem

Emma fick idén om en egen yogastudio och Per längtade efter en musikstudio på hemmaplan. Vid tidpunkten bodde de tillsammans med sina två barn Selma och Bo i ett 1800-talstorp i Säve. Hemmet var en lantlig idyll men efter nio år med att hugga ved, mata höns och får, och trängas på liten yta började de tröttna.

De såg nu en enklare tillvaro framför sig där det skulle bli smidigare att kryssa mellan alla arbetsuppdrag, lämning och hämtning av barn på förskola och skola, och allt annat som hör småbarnsfamiljens vardag till.

Per, som har rest runt och arbetat i många länder, har inget behov av att rota sig på en speciell plats och kunde tänka sig en flytt lite var som helst. Men för Emma, som är uppvuxen i Gråbo, fanns något som drog henne tillbaka till hemkommunen och på en visning i Floda hittade de precis den typ av objekt de sökte.

Efter husköpet startade de en omfattande renovering av den 350 kvadratmeter stora bostaden.

– Det var en snickare som sa att det är den största villan i hela Floda. Jag vet inte om det är sant och det har ingen betydelse, men det ger lite perspektiv på hur mycket jobb som krävdes, säger Per, som tillbringade 2018 års rekordvarma sommar inomhus.

– Jag var nog den ende i hela Sverige som inte badade förra sommaren utan jobbade 14 timmar om dagen med huset säger han.

Rent sinne

De har varit noggranna med allt från form till miljömedvetna färgval och bra ventilation.

– Vi har gjort om huset i modern skandinavisk stil, säger Emma.

– Ledorden har varit danskt designmuseum, tillägger Per.

Resultatet är ett avskalat och funktionellt hem. De har jobbat för att skapa ett rent intryck, exempelvis genom att sätta upp så få lister som möjligt på väggarna. För personer som jobbar med kreativt skapande med ett ständigt flöde av tankar i huvudet underlättar arbetet mycket om det sker utan störande moment i omgivningen, förklarar de.

– Om man har det rent runt omkring sig och även har ett rent golv, är det enklare att ha ett rent sinne. Det är en buddhistisk tanke också, säger Emma.

Huset byggdes av ägaren till ett stenkrossföretag 1968, och även om de knappt lämnat en kvadratcentimeter orörd i samband med renoveringen har de tagit vara på karaktären med många inslag av sten. Stenen framträder bland annat som mosaik på halva yogagolvet och på musikstudions öppna spis, där Per satt upp ett par vilthorn.

– Det ger känslan av en James Bond-grotta, ett rum där en ond man sitter och klappar en katt, säger Per och klappar med handen på den blygrå ytan.

Stenmosaiken uppskattas av båda. Hornen är dock en detalj som inte under några omständigheter skulle hamna på väggen i yogastudion.

– Det går emot yogaauran. Per tycker om ett med naturen-stilen och här är det två olika personligheter som möts, säger Emma, som dock tröstar sig med att hornen är ett loppisfynd och ingen egen jakttrofé.

Ett drygt år efter renoveringsstarten återstår bara detaljer och i början av september invigdes yogastudion.

– Nu kan vi sänka axlarna och njuta, säger Emma.

Parets grundtanke med flytten har varit att återta kontrollen över sina liv och till sist är de framme vid en vardag med färre uppgifter på dagordningen och lägre krav på familjelogistik.

Lever yoga

– Man brukar säga att man inte gör yoga utan lever yoga och nu behöver jag inte ta mig iväg till något gym, det är bara att ”rulla” ner för trappan när jag ska ha klasser och det är enklare att få till den egna träningen och återhämtningen, säger Emma.

Någon av föräldrarna kan ofta vara hemma när tioåriga Selma slutar skolan. Samtidigt som Emma bedriver sin yogaverksamhet i huset kan Per skapa mycket av sin musik hemifrån. Viss planering krävs för att undvika krockar av yogaklasser och truminspelning men på det stora hela finns en helt annan flexibilitet.

– Förutom den uppenbara tidsbesparingen är det också enklare att fånga ögonblicket när inspirationen kommer, säger Per.

I huvudsak är yogastudion Emmas domän och musikstudion Pers. Men några skarpa linjer finns inte. Tanken är att Per i framtiden ska spela på meditationer där man jobbar med så kallad soundhealing. Vibrationerna och klangerna kommer från handtrummor, gongar och klangskålar. Emma utnyttjar då och då musikstudion till sånglektioner och när hon behöver öva själv inför föreställningar och konserter. Och de ser fram emot fler gemensamma projekt.

– Många par är rädda för att jobba tillsammans men vi trivs med det. Vi tycker det är jättekul och det var ju så vi träffades, säger Per.

