Satsningar i Solkatten

Lerum

Solkattens ägare och vd spänner musklerna och gör en ny satsning mot att få det handelscentrum han vill ha. I en skåpbil från 60-talet ska det serveras korv. En ny restaurang, chark och fiskhandel är också på gång – bland mycket annat. Och snart ska även isbanan vara på plats på torget.



Tanken är att rätt handlare ska komplettera det nuvarande utbudet i köpcentrumet och på Bagges Torg, där Christer Harling genom sitt bolag Stora Lundby fastig­hetsutveckling också äger en rad lokaler.

Som exempel väntas alltså en fiskhandlare, charkuteri och en ny restaurang.

– Och titta här, säger fastig­hetsägaren och visar en foodtruck gjord i en Citroën från 60-talet som tidigare har stått på en matmarknad i Stockholm.

Han fortsätter:

– Här ska det säljas riktigt bra korv men hög kötthalt och fina tillbehör, som till exempel surkål.

Vegetarisk korv också?

– Ja det är klart, ett vegetariskt alternativ är ett måste idag.

Korvmojjen står intill isbanan, som om allt går enligt planerna ska vara åkbar till första advent.

Mycket nytt

Den nya restaurangen och fiskhandeln ska in i lokalen som sportaffären hade innan den flyttade in i Solkatten. Lokalen delas i två, i delen mot torget flyttar Floda fisk och delikatesser in. Förutom möjligheten att handla med sig ska det också finnas några sittplatser. I den andra delen, som ska ha ingång bredvid Rallarrosen, blir det restaurang. Det är fortfarande en del av förhandlingen kvar innan man med säkerhet kan säga vilken inriktning restaurangen ska ha.

– Men jag kan säga så mycket som att det kommer bli en restaurang här, annars skulle jag inte berättat om den, säger Christer Harling.

Vissa lokaler har inte fått helt rätt hyresgäst ännu, till exempel där KS Hudvård låg. Den ser han som strategiskt viktig, och därför är det väldigt viktigt att det blir rätt innehåll.

Det händer mycket inne i Solkatten också. Tanken är att Tempo ska bygga ut, se artikel på sidan 4, till apotekets nuvarande lokal. Apoteket kommer flytta in i AudioVideos gamla lokal, då denna butik flyttar. Tanken är också att erbjuda leksaksaffären större yta. Det finns dessutom en idé på att bygga någon form av marknadsplats som binder samman lokalen sporthandeln har idag och den där det nu och fram till jul anordnas barnteater.

Fastighetsägaren vill ha 60-talskänsla på handeln på Bagges Torg, i torgets sanna anda.

– Jag tror att det är viktigt att ha en fysisk butik även om man också har näthandel. Och det är mycket roligare att gå till torget och handla än att sitta framför datorn, slår han fast.

Marianne Sörling, ordförande i Lerums Centrum­förening, inflikar:

– Jag tror att Christer gör helt rätt i att invänta rätt handlare så att helheten blir bra, säger hon och fortsätter:

– Det är mycket bättre med en liten fastighetsägare till en stor fastighet än en stor fastighetsägare till en liten fastighet.

Hon utvecklar genom att förklara att även om Christer Harling har haft flera stora projekt är han inte som de riktigt stora fastighets­koncernerna. Han kan vara på plats och lägga fokus på att utveckla området medan Solkatten bara är ett köpcentrum i mängden för de stora jättarna.

Fick anställning

Rent, snyggt och tryggt är ledorden för Lerums centrum, något Christer Harling emfaserar.

– Hej Ion, säger han med ett leende mot en man som går med en sopborste.

Han fortsätter:

– Ion tiggde här förut, nu har han fått jobb som vaktmästare och gör ett jättefint arbete med att hålla det rent och snyggt. Vi har även anställt hans hustru, som också är väldigt duktig.

Ville segla

Sedan en tid tillbaka är Christer Harling vd på Solkatten. Det var inte vad han hade tänkt men det var så det blev. I februari 2018 tillkännagavs att det nybildade bolaget Stora Lundby fastighetsutveckling hade köpt Solkatten av Skandia för 155 miljoner kronor. Den nuvarande vd:n var inte ensam ägare utan hade med sig några delägare och från början var planen att han skulle deläga men inte arbeta aktivt där. Arbetsrelationerna fungerade dock inte som planerat, vilket ledde till att han tog över rollen som vd och nu aktivt bedriver verksamheten.

– Det var verkligen inte vad jag hade tänkt, jag skulle segla, läsa böcker och idka pensionärsliv. Men så blir det ibland, konstaterar han med ett leende.

Även om det är första köpcentrumet han driver är han långt ifrån en novis. Han har tidigare arbetat med flera stora fastighetsprojekt i framför allt Göteborg, och var bland annat den som upprustade området kring Magasinsgatan och Vallgatan till sin nuvarande glans.