Tolkar Johnny Cash i Smedjan

Pressbild Spelning. Damon Collum and friends uppträder på Smedjan nästa helg.

Tollered

Flera stora namn har uppträtt på den lilla intima scenen på Smedjan i Tollered. Härnäst är det Damon Collum and friends som gör sina tolkningar av Johnny Cash-låtar.



Det är den ideella kulturföreningen Smeden och Spindeln som arrangerar de tre till fyra spelningarna per halvår i den fina gamla Smedjan i Tollered. Det är en liten och fint restaurerad lokal som har tillhört gamla Tollereds fabriker.

– Artist och publik är nära varandra, vilket gör att det blir väldigt fin närvaro. Vi brukar också avsluta varje spelning med att ta ett foto på artisten tillsammans med publiken, det brukar vara uppskattat, av både artist och publik, säger Cecilia Oldenqvist från kulturföreningen.

Härnäst, den 9 november, uppträder Damon Collum and friends. Det blir en spelning som kommer att passa alldeles utmärkt i den lilla kulturhistoriska lokalen.

Varför ska Lerumborna komma och lyssna?

– För att få en intim upplevelse med artisten och skön musik. En härlig totalstämning, svarar Cecilia.

Flera skivor

Damon Collum har tidigare släppt flera skivor med bandet The Don Darlings.

Han är en i en lång rad artister som kulturföreningen har fått till lilla Tollered, däribland återfinns många riktigt tunga namn som till exempel Sarah Klang, Jens Lekman och Niki and the dove.

– Sarah Klang var en succé, vi lyckades boka henne precis innan hon blev så stor och dyr att vi inte skulle ha råd, säger Cecilia.

Gör skillnad

Hon förklarar att kulturföreningen vill göra skillnad i Tollered.

– Det händer det vi vill skall hända här, för oss som bor här naturligtvis, men lika mycket för vänner och besökare som uppskattar det lika mycket som oss. Vi vill ha scenkonst omkring oss, och det har blivit främst konserter, men vi ser också andra möjliga gästspel hos oss framöver.

Föreningen välkomnar nya medlemmar.

– Det händer alltid något bra och inspirerande på våra arrangemang. Lite som Tollereds biograf, du kanske inte har helkoll på filmen som visas, men du vet att den är nog utvald och riktigt värd att se. Lite så vill vi att upplevelsen skall vara hos oss med. Jag har själv blivit överraskad av genrer jag inte till vardags lyssnar på, men som har gjort ett intryck på mig i den sättning och det intima format som Smedjan skapar, säger Cecilia och fortsätter:

– Nu knyter vi ihop året med något vi kallas för Decemberdekadensen, sedan väntar en spännande vår.