Debatt

Beslut har tagits i riksdagen att Barnkonventionen ska bli lag från 1 januari 2020. I samband med det och att FN-dagen mot våld mot kvinnor firar 20 år den 25 november vill vi uppmärksamma de som lever under hedersrelaterat förtryck, hot och våld.

Ingen vet hur många i Sverige som lever under hedersförtryck. En översiktlig bedömning gjordes 2014 där man fann att minst 100 000 unga under 25 år lever under hedersförtryck. Idag tror man att siffran är minst 240 000 och man vet att mörkertalen är enorma.

Alla ska ha rätt att älska vem man vill. Så är det inte idag. Hederskulturens normer kräver att giftermål ska ske i första hand i den egna kretsen. Vi önskar att ingen ska leva under förtryck. Ett liv fritt från förtryck och våld är en rättighetsfråga. Och i allra högsta grad en jämställdhetsfråga.

Alla människor har lika värde men alla normer har inte lika värde!

Idag råder bristande kunskap om hederskulturen hos politiker, tjänstemän, skolväsenden, socialtjänst, inspektionen för vård och omsorg, polis och vården. Det finns ingen direkt samverkan, handlingsplan eller rutiner. Straffet för att förtrycka, hota eller utöva våld mot någon är alldeles för lågt och bör vara minst fängelsestraff så att polis kan agera.

Det är svårt att ta in men i Sverige förekommer kvinnlig könsstympning. Utförs det inte i Sverige kan flickor föras utomlands för könsstympning. I Sverige förekommer det också oskuldskontroller och utfärdande av läkarintyg om intakta oskulder trots att det inte går att se om en kvinna haft sex. Även barngiftemål förekommer.

Organisationer har lyckats hämta hem flera flickor som tagits ut ur Sverige för att bli stympade eller bortgifta. Det går åt rätt håll men vi behöver bli ännu bättre. Det behövs mer kunskap och mer utbildning i ämnet i alla instanser, myndigheter, hos politiker och organisationer.

Det går att påverka syn och perspektiv även för de som kommer från andra normer men då gäller det att vi står upp för mänskliga rättigheter, även ur barnperspektiv och inte minst jämlikheten som kvinnor i århundraden kämpat för.

Vi måste våga se problemen, våga tala om dem och lära oss att hantera dem. Ta ställning för fred, frihet och jämställdhet för individen, utbilda i ämnet och använd yttrandefriheten!

Länge har ängslighet fått råda framför diskussion. Ängsligheten att man inte respekterar människor om man kritiserar brist på frihet och jämlikhet, sådant som vi tagit för självklarheter i decennier. Vi kan inte vara toleranta mot det intoleranta.

Maria Bergstedt (M)

Jinous Andersson (M)