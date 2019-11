Vilda scener när gängen gör upp

Lerum

Vad händer när två skolor slås ihop till en, när två tuffa tjejgäng ska samsas om samma revir och elevernas sociala karta ritas om? På sitt skruvade vis är det här frågor som årets gymnasie­cabaret utforskar i föreställningen Du måste flytta på dig.



En tjej försöker frenetiskt bända bort handen som håller henne i ett grepp om halsen och överallt omkring henne råder full kalabalik när elever drar varandra i håret, sluggar knytnävslag mot varandra och använder stolar som tillhyggen. Det går visserligen våldsamt till, men det stora rallarslagsmålet paketeras in på ett humoristiskt vis när vi dyker in mitt under repetitionen inför årets upplaga av Lerums gymnasie­cabaret.

Tjejen som till sist kommer loss från strypgreppet heter Ella Scherdin och är manusförfattare till Du måste flytta på dig tillsammans med Tilde Strömberg Rye.

Egna erfarenheter

Under en paus berättar de om handlingen där oron spridit sig som en löpeld efter en sammanslagning av två skolor. Scenen de precis repeterat visar att det minst sagt går vilt till när eleverna försöker hitta sina roller i den nya ordningen som råder och drabbar samman i hierarkiska maktkamper.

– Det är väldigt mycket bråk och när vi har kommit fram till den här scenen har vi nått bristningspunkten för allt hat, förklarar Ella Scherdin.

Egen flytt

En egen flytt ligger till grund för idén. De har inte bytt skola, men känslan var lite densamma när estet­eleverna var tvungna att flytta ifrån sin byggnad Häggen på Lerums gymnasium.

Själva föreställningen har dock ingen lokal prägel, under arbetet med manuset har de istället främst hämtat inspiration från Mean Girls och andra highschoolfimer.

– Det är mycket stereo­typer, säger Tilde Strömberg Rye.

Svensk pop

Musiktemat är svensk pop, ett medvetet val från manusduon som använder låttexterna som en viktig komponent i berättelsen och tror att publiken bäst tar till sig texter på svenska.

– Vi flätar in låtar med tydliga budskap och vill integrera musiken så mycket som möjligt i föreställningen, säger Tilde Strömberg Rye.

– Så var det inte förra året, då tågade sångarna in, gjorde sin grej och tågade ut igen, tillägger Ella Scherdin.

Lerums gymnasiecabaret har en över 30 år lång tradition och i år bidrar ett 60-tal elever med skådespeleri, sång, musik, scenografi och kostym. På söndag är det premiär i Dergårdsteatern, därefter väntar tre dagar med fem skolföreställningar och ytterligare en offentlig föreställning på onsdag kväll.

– Vi är taggade och det är kul när det är så många föreställningar, då finns chansen att utvecklas efter hand och det är bara att gå in och ge allt, säger Tilde Strömberg Rye.